Parma, il sindaco Pizzarotti pronto a lasciare il M5s: "Giochi di potere hanno sostituito i rapporti umani"

Dall'uno vale uno siamo arrivati al passaggio dinastico - "I vertici del Movimento hanno dimostrato di non sapersi approcciare alla responsabilità. Ho parlato con la mia maggioranza e con gli attivisti di Parma. Siamo tutti compatti, e lunedì alle 10.30 pubblicamente scioglieremo le riserve sui nostri passi futuri", si legge in un post sulla pagina Facebook del sindaco. "Dall'uno vale uno, siamo arrivati al passaggio dinastico tra padre e figlio; dalla democrazia orizzontale, al capo politico; da regole condivise da tutti, a un pacchetto di regole calate dall'alto, ad personam contro i non allineati e senza rispettare nessuna procedura di discussione e approvazione".



Oggi molte cose nel Movimento sono cambiate - "Chi è arrivato dopo, salendo sul carro del vincitore, nemmeno sa cosa voleva dire essere del Movimento. Non lo sa ancora oggi", scrive su Facebook Pizzarotti. "Sei anni fa eravamo un pugno di giovani con la voglia di provarci, con l'entusiasmo giusto per sognare un'Italia più bella, terra delle opportunità e non dei rimpianti. Oggi siamo diventati Istituzioni, e con lo stesso entusiasmo raccontiamo ai nostri concittadini di un'Italia che può farcela - prosegue -. Oggi molte cose sono cambiate, molti di quelli che erano con noi allora oggi si sono arresi, mentre per altri i giochi di potere hanno sostituito i rapporti umani di un tempo".



Dopo la sospensione eterna, nessuna pace - Ebbene, scrive ancora Pizzarotti "ai giovani di oggi, con sincerità e col sorriso, dico: non lasciate la politica ai politicanti, qualunque sia il colore della vostra maglia, partito o movimento, metteteci entusiasmo, passione e volontà, e facciamo la nostra parte per cambiare il nostro Paese". Poi, a un sostenitore che lo invita a trovare un modo per rappacificarsi con i vertici del Movimento perché, dice "sei un'ottima risorsa", risponde: "Loro i danni, la sospensione eterna e io devo trovare una soluzione?".