Parma, 250 punti e una citazione dei Beatles: il candidato sindaco Pizzarotti presenta il suo programma

Cento pagine, 250 punti e come foto promozionale una citazione del mitico scatto dei Beatles lungo le strisce pedonali di Abbey Road. E' il programma elettorale di "Effetto Parma" , la lista di Federico Pizzarotti che punta alla riconferma a sindaco della città emiliana . "Verso nuovi traguardi" e "Una città in cammino" le parole d'ordine per un programma che, dice l'ex esponente 5 Stelle, "è focalizzato sui programmi, sugli obiettivi della città".

"Gli altri lanciano elenchi di problematiche ma mai parlano di soluzioni - ha dichiarato l'ex esponente M5s - noi invece abbiamo dimostrato di sapere trovare un equilibrio e soluzioni percorribili. Solo noi parliamo in concreto".



"Avanti per il bene della città" - Una campagna elettorale, quella intrapresa da Pizzarotti, senza il "cappello" del simbolo 5 Stelle. "Noi non siamo cambiati - ha spiegato - e siamo liberi di portare avanti le nostre idee come abbiamo sempre fatto senza il diktat della Casaleggio Associati. La lista 5 Stelle a Parma? Noi guardiamo a noi stessi e al bene della città, vedremo quali saranno le loro proposte concrete per il bene di Parma".