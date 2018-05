Parlamento in ferie da due mesi: per gli onorevoli un maxi ponte di 18 giorni

Corridoi e stanze vuoti, decine di commessi ma nessun senatore o deputato in giro: è questo che le telecamere di Quinta Colonna hanno ripreso all'interno di Palazzo Madama e di Montecitorio. Gli onorevoli, infatti, si stanno godendo una lunga pausa: torneranno al lavoro non prima del 7 maggio.



Un maxi ponte dovuto alle festività del 25 aprile e del 1° maggio, e al fatto che le Commissioni ordinarie di Montecitorio e Palazzo Madama non sono ancora composte, non essendo formalizzata alcuna maggioranza. Intanto i cittadini commentano allibiti: “Poveri si sono già stancati”.