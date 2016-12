Parlamento, già 200 politici hanno cambiato idea, partito e gruppo

21:56 - Sono sempre più scorrevoli le porte dei partiti in Parlamento: in questa prima parte di legislatura ben 200 tra deputati e senatori hanno cambiato casacca, passando da opposizione a maggioranza con una certa rapidità. E visto che non c'è limite o vincolo qualcuno ha cambiato gruppo più di una volta: Barbara Saltamartini ben 4. In totale i passaggi sono stati 126 alla Camera e 123 al Senato.

Volete nomi, sigle e numeri? Presto fatto. Cominciamo dai deputati Barbara Saltamartini, Ivan Catalano e Tommaso Currò. La prima ha ufficializzato il suo passaggio al gruppo della Lega Nord: eletta con Forza Italia, ha poi aderito al Ncd (con l'incarico di portavoce), poi è passata al gruppo Misto e dopo un mese è diventata leghista. Catalano - uno dei primi parlamentari a lasciare M5S - va anche lui via dal Misto per aderire a Scelta Civica, dove ritrova l'ex collega pentastellata Paola Pinna che lo ha anticipato di pochi giorni. Infine, entra nel Pd l'ex M5S Tommaso Currò dopo un breve periodo di permanenza al Misto.



La grande casa del gruppo Misto - Ultimamente vi sono giunti Luca Pastorino (Pd), e gli ex leghisti Matteo Bragantini, Roberto Caon ed Emanuele Prataviera, andati via dalla Lega Nord per protestare contro l'espulsione del sindaco veronese Flavio Tosi.



Al Senato - Gli ultimi cambi, e più clamorosi, sono quelli di Sandro Bondi e Manuela Repetti: hanno lasciato Forza Italia dopo anni di militanza azzurra e sono andati al Misto. I senatori a vita Carlo Azeglio Ciampi e Renzo Piano hanno lasciato il Misto ed aderito al gruppo "Per le autonomie".



Anche a Palazzo Madama si è registrata la scissione interna al Carroccio: le tosiane Raffaella Bellot, Patrizia Bisinella ed Emanuela Munerato hanno lasciato il Carroccio per andare al Misto.



Motivo? Serbano la speranza di poter presto formare un gruppo autonomo (sono necessari almeno 10 senatori)...