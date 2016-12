Parisi, appello a Salvini: troviamo l'intesa, ma solo per governare

"La Lega rappresenta un'area diversa da quella liberale e popolare, ma a un certo punto bisognerà trovare le condizioni per un'intesa, se c'è volontà di farlo". E' l'appello, probabilmente l'ultimo, che Stefano Parisi, leader di Energie per l'Italia, lancia al segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. "Il patto e' che si tratti di intese solide, in grado di governare, non mere alleanze elettorali", ha detto Parisi da Sassari.