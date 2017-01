Papa: "Preoccupazione per il futuro dell'Europa, no a disgregazione"

"L'Europa sta attraversando un momento decisivo della sua storia, nel quale è chiamata a ritrovare la propria identità. Di fronte alle spinte disgregatrici, è quanto mai urgente aggiornare l'idea di Europa". Lo ha detto Papa Francesco parlando al corpo diplomatico del Vaticano. "Non posso che ribadire - ha aggiunto - l'interesse e la preoccupazione della Santa Sede per l'Europa e per il suo futuro".