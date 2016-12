Papa Francesco: "Occorre aggiornare la nostra idea di Europa, migrare non è un delitto"

Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno 1 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 2 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 3 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 4 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 5 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 6 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 7 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 8 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 9 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 10 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 11 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 12 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 13 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 14 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 15 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 16 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 17 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 18 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 19 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 20 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 21 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 22 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 23 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 24 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 25 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 26 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 27 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 28 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 29 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 30 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 31 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 32 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 33 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 34 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 35 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 36 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 37 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 38 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 39 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 40 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 41 di 46 Ansa Ansa Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 42 di 46 Twitter Twitter Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 43 di 46 Afp Afp Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 44 di 46 Afp Afp Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 45 di 46 Afp Afp Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. 46 di 46 Afp Afp Vaticano, al Pontefice il premio Carlo Magno Incotro con la cancelliera tedesca Angela Merkel e i vertici Ue: Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio Europeo e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea. leggi dopo slideshow ingrandisci

Il "sogno" di Francesco - Il discorso di Papa Francesco si è poi trasformato in un vero e proprio appello: "Sogno un'Europa in cui essere migrante non sia delitto bensì un invito a un maggior impegno con la dignità di tutto l'essere umano. Sogno un'Europa che promuove e tutela i diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri verso tutti. Sogno un'Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stata la sua ultima utopia". E ancora: "Sogno un`Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e chi arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un'Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane, perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto.



"Creare coalizioni culturali, non militari" - "Oggi ci urge poter realizzare coalizioni non più solamente militari o economiche ma culturali, educative, filosofiche, religiose - ha proseguito Bergoglio -. Coalizioni che mettano in evidenza che, dietro molti conflitti, è spesso in gioco il potere di gruppi economici. Coalizioni capaci di difendere il popolo dall'essere utilizzato per fini impropri. Armiamo la nostra gente con la cultura del dialogo e dell'incontro".



"Europa stanca e invecchiata" - "Serve un'Europa capace di dare alla luce un nuovo umanesimo basato su tre capacità: di integrare, di dialogare e di generare", ha proseguito Bergoglio, per poi porre l'accento su un'Europa che "rischia di diventare una nonna stanca e invecchiata, non fertile e vitale, dove i grandi ideali che hanno ispirato l`Europa sembrano aver perso forza attrattiva". "Quell'atmosfera di novità, quell'ardente desiderio di costruire l`unità - ha spiegato il Pontefice - paiono sempre più spenti; noi figli di quel sogno siamo tentati di cedere ai nostri egoismi, guardando al proprio utile e pensando di costruire recinti particolari".



"Costruire i ponti e abbattere i muri" - Il Santo Padre ha poi ribadito la necessità di un'Europa unita e multiculturale, lanciando un preciso messaggio a tutti i leader dell'Ue: "I progetti dei Padri fondatori, araldi della pace e profeti dell`avvenire, non sono superati: ispirano, oggi più che mai, a costruire ponti e abbattere muri". Nel suo discorso, Bergoglio ha poi citato De Gasperi: "Come affermava Alcide De Gasperi, 'tutti egualmente animati dalla preoccupazione del bene comune delle nostre patrie europee, della nostra Patria Europa', ricominciare, senza paura un 'lavoro costruttivo che esige tutti i nostri sforzi di paziente e lunga cooperazione'".