Papa Francesco: no a populismi, quando si è chiusi non si va avanti

"Oggi sono di moda i populismi, che non hanno niente a che vedere con il 'popolare': il popolare è la cultura del popolo, e la cultura del popolo si esprime nell'arte, si esprime nella festa: ogni popolo fa festa, a suo modo. Ma il populismo è il contrario: è la chiusura in un modello, 'siamo chiusi, siamo noi soli', e quando si è chiusi non si va avanti". Lo ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai giovani in piazza San Pietro.