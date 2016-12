Papa Francesco: il buon cristiano si impegni in politica

"Di fronte alla cultura della illegalità, della corruzione e dello scontro" il cristiano è chiamato a dedicarsi "al bene comune" anche con l'impegno "nella politica". Lo ha affermato Papa Francesco in un discorso consegnato in un'udienza a due associazioni. Un disimpegno "sarebbe tradire la missione dei fedeli laici chiamati ad essere sale e luce nel mondo".

Papa Francesco ha parlato a braccio, consegnando un discorso scritto dove offre "alcune linee per il cammino spirituale e comunitario". "La prima" per Francesco e' "l'impegno per diffondere la cultura della giustizia e della pace. Di fronte alla cultura della illegalità, della corruzione e dello scontro, voi siete chiamati a dedicarvi al bene comune, anche mediante quel servizio alle gente che si identifica nella politica. Essa, come affermava il beato Paolo VI, 'è la forma più alta ed esigente della carità'.



Se i cristiani si disimpegnassero dall' impegno diretto nella politica, sarebbe tradire la missione dei fedeli laici, chiamati ad essere sale e luce nel mondo anche attraverso questa modalità di presenza".