Papa Francesco: "Basta idolatrare il denaro, bisogna creare lavoro"

"La disoccupazione che interessa diversi Paesi europei è la conseguenza di un sistema economico che non è più capace di creare occupazione, perché ha messo al centro un idolo, che si chiama denaro ". Così Papa Francesco in un'intervista al Sole 24 Ore. Il Pontefice ha sottolineato che è il lavoro a "conferire dignità all'uomo, non i soldi" e che è quindi importante "lavorare insieme per costruire il bene comune e un nuovo umanesimo".

Al centro del sistema economico, ha aggiunto Francesco, non ci deve essere soltanto il singolo, anche se bravo, ma "la crescita è sempre il risultato dell'impegno di ciascuno per il bene della comunità". Dunque la necessità di riscoprire "l'umanità come un'unica famiglia per essere inclusivi". "Una economia così strutturata - ha continuato Bergoglio - uccide perché mette al centro e obbedisce solo al denaro: quando la persona non è più al centro, quando fare soldi diventa l'obiettivo primario e unico siamo al di fuori dell'etica e si costruiscono strutture di povertà, schiavitù e di scarti".



Nell'intervista al quotidiano economico, Papa Francesco ha parlato anche di migrazioni: "L'Europa ha bisogno di speranza e di futuro. L'apertura, spinti dal vento della speranza, alle nuove sfide poste dalle migrazioni può aiutare alla costruzione di un mondo in cui non si parla solo di numeri o istituzioni ma di persone". E "per queste persone che fuggono dalla miseria e dalla fame - ha detto ancora il Pontefice - molti imprenditori e altrettante istituzioni europee a cui non mancano genialità e coraggio, potranno intraprendere percorsi di investimento, nei loro Paesi, in formazione, dalla scuola allo sviluppo di veri e propri sistemi culturali e, soprattutto in lavoro".