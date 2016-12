Paolo Gentiloni ha ringraziato "i concittadini musulmani" su Twitter

"Grazie ai nostri concittadini di religione islamica che hanno manifestato contro il terrorismo". Sul suo account Twitter e sulla sua pagina Facebook, il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ha salutato così le manifestazioni di sabato nel segno dello slogan "notinmyname", a Roma e a Milano. "So che non era facile andare in piazza, nel clima che viviamo - ha aggiunto -. Averlo fatto è stato importante".

La manifestazione ha coinvolto centinaia di cittadini musulmani che hanno sfilato per ribadire il loro no al terrorismo di matrice jihadista. Cartelloni con scritto "Not in my name" e "L'Isis è un cancro del corpo islamico, il loro è un attacco contro la comunità intera" hanno sfilato a Roma e Milano.