Pannella, il racconto della sua vita privata: "Non ho mai avuto figli, ma non mi stupirei se..."

E' difficile trovare, tra le dichiarazioni di Marco Pannella , qualcosa sugli aspetti più intimi della sua vita privata. Ma c'è un'eccezione. Nel 2010 il leader radicale rilascia una lunga intervista a Clemente Mimun. In occasione dei suoi 80 anni racconta i suoi amori e la mancata paternità. "Sono legato da 40 anni a Mirella Paracchini, ma ho avuto tre, quattro uomini che ho amato molto - racconta Pannella -. Non c'è mai stata alcuna gelosia con lei. Potevamo avere, e avevamo, anche altre storie".

"Non mi sono mai sposato, ma arrivai alle pubblicazioni con Bianca, una ragazza che conobbi a Pavia. Però era troppo innamorata, pendeva dalle mie labbra, non poteva funzionare". Ma lo storico fondatore del Partito radicale parla anche dei figli mai avuti. "Con Mirella ci abbiamo riflettuto tanto ad avere un figlio. Ma io non ne ho mai avuto voglia. Anche se ho un forte dubbio su una ragazza che conobbi tanti anni fa, Gabriella. Chissà se non ci sia un cinquantenne in giro che mi somiglia fin troppo".