Pannella, i medici: "Non ci sono speranze"

I medici dicono che per Marco Pannella non c'è più speranza. Quei dolori che da mesi attanagliano il leader dei Radicali lo stanno lentamente stroncando. Pannella è stato ricoverato su decisione di Claudio Santini, il suo medico curante, nella struttura sanitaria di Roma che lo ha sempre curato dopo ogni sua battaglia, ogni suo sciopero per i diritti civili, che portava il suo fisico al limite. E quando gli hanno chiesto se volesse essere sedato per alleviare le sofferenze, lui ha risposto solo: "Grazie, sì".