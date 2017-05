Palermo, Vicari: "Chi è corrotto non ringrazia, Rolex è un regalo di Natale"

"Non ho favorito Morace, ma una categoria" - L'ex esponente del governo in un'intervista a Il Corriere della Sera spiega di aver aiutato non Morace ma un'intera categoria: "Non ho agito nell'interesse di una persona, ma nell'interesse di una categoria. Il trasporto marittimo era l'unico mondo del trasporto pubblico rimasto fuori dall'esenzione dell'Iva e il ministro Delrio era a conoscenza di quell'emendamento".



"Ci sono ministri che hanno preso tre Rolex e sono ancora in carica" - La Vicari passa quindi all'attacco. "Ci sono ministri - dice - che hanno preso non uno ma tre Rolex e sono ancora in carica". E poi aggiunge: "Non c'è niente, assolutamente. È solo fango. Ma una come me, che fa politica da quando era ragazzina, è abituata a queste cose. Io ho fatto carriera dal basso, non sono di quelle nominate".