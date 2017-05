Le accuse - Secondo la Procura di Palermo, la Vicari avrebbe apppunto introdotto un emendamento legislativo che abbassava l'Iva sui trasporti marittimi facendo risparmiare milioni a Morace. In cambio avrebbe avuto un Rolex. Stesso regalo ha avuto Di Caterina che oggi, nel corso di una perquisizione, ha ridato l'orologio del valore di 5mila euro, scontati a 4mila circa, ai carabinieri.



"Morace - scrive il gip - invitava a mandare una dipendente della Liberty Lines, con funzioni di segretaria, ad effettuare l'acquisto e dava indicazione di comprare uno orologio da donna ed uno da uomo entrambi in acciaio. La donna avrebbe dovuto scegliere i modelli più economici e con il massimo dello sconto". A fare avere l'orologio alla Vicari fu Manfredi Asta, fratellastro della sottosegretaria e dipendente di Morace. In una conversazione del 24 dicembre, intercettata, la Vicari ringrazia Morace del pensiero. "Sei stato davvero un tesoro", gli dice.



Le dimissioni - La sottosegretaria alle Infrastrutture, in serata, ha fatto sapere che intende dimettersi, pur dicendosi "assolutamente tranquilla e certa della liceità della mia azione". "Poiché la mia permanenza nell'incarico comporterebbe di affrontare quotidianamente una materia per la quale sono oggi sottoposta ad indagine, al fine di garantire a me e al mondo che è maggiormente interessato al trasporto marittimo e a tutto il governo che ho avuto l'onore di rappresentare, una maggiore serenità, ritengo opportuno rassegnare le mie dimissioni".



Alfano: "Gesto non richiesto" - Sulle dimissioni è intervenuto il ministro Angelino Alfano. Quello di Simona Vicari "è un gesto che non chiede nulla se non grande rispetto perché è un gesto libero, autonomo, forte, coraggioso, da parte di una persona seria e leale sempre, che vuole chiarire e chiarirà, ma senza lasciare spazio a strumentalizzazioni a cui purtroppo questi tempi ci hanno abituato". "Da parte mia e del partito di cui Simona Vicari fa parte - ha aggiunto Alfano - , pieno sostegno e grande amicizia per la decisione che ha preso e che non le è stata richiesta in alcun modo da alcuno".



Indagato anche Crocetta - Anche il governatore siciliano Rosario Crocetta risulta indagato nell'inchiesta che ha coinvolto l'armatore Ettore Morace. Il presidente della Regione è accusato di concorso in corruzione e avrebbe ricevuto un avviso di garanzia notificato dai carabinieri.