Palermo, Grasso: inaccettabili ritardi, alcuni seggi ancora chiusi

"Mi preoccupa che a Palermo alcuni seggi siano ancora chiusi in attesa di ricevere le schede elettorali corrette. Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili". E' il commento del presidente del Senato e leader di LeU, Pietro Grasso, a seguito dell'errore nella stampa e nella consegna delle schede elettorali a Palermo in più di 200 sezioni alcuni seggi ancora non sono aperti.