Padova, Giancarlo Galan in ospedale Colpito da un ramo nella sua villa

20:21 - Giancarlo Galan, che sta scontando ai domiciliari 2 anni e 10 mesi patteggiati per la vicenda Mose, è rimasto vittima di un incidente nella sua villa di Cinto Euganeo ed ora è ricoverato in ospedale a Padova, dove vi è stato trasportato con l'elisoccorso. L'ex ministro sarebbe stato colpito da un ramo in giardino e ha riportato una frattura cranica e una contusione al fegato.

Galan, su una scala, stava potando un grosso ramo e nel tagliarlo avrebbe innescato il crollo di un albero a fianco, che abbattendosi al suolo ha colpito alla testa il politico, che è finito dentro ad un fossato. Su consiglio del 118, il paziente è stato lasciato fermo fino all'arrivo dei medici. Per questo al momento del soccorso presentava anche sintomi di ipotermia. Galan, che ha subito anche alcuni punti di sutura al capo per una ferita lacero contusa, non presenta ematomi interni.