08:17 - Grazie all'Italia, l'Ue ha capito che non si può più "strisciare sul fondo della crescita" e "parla soprattutto di investimenti". Così il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, al Corriere della Sera, spiega che non sfonderemo il 3% come la Francia. Gli 80 euro ai pensionati? Prima "la pressione fiscale sul lavoro, per favorire più occupazione".