Padoan: nessun complotto dei mercati,non temiamo spread

"Cresce l'incertezza nel mondo dopo Brexit e Trump, ma non c'è un complotto dei mercati. I mercati sono più nervosi perché c'è incertezza sulle riforme. L'economia vuole stabilità". E' quanto afferma il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan in un'intervista al Corriere della Sera, in cui aggiunge che l'aumento dello spread non preoccupa il governo: "Fenomeno comune, legato alle attese sull'inflazione americana. I tassi sono saliti in tutta Europa".