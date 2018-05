Padoan: nessun bisogno di manovre aggiuntive per fermare aumenti Iva

Per evitare l'aumento dell'Iva previsto nelle clausole di salvaguardia non serve un decreto legge. E' quanto ha indicato il ministero dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in Commissione speciale di Camera e Senato. "C'è una diffusa volontà di evitare l'aumento dell'Iva - ha detto Padoan - e gli strumenti per agire sono la nota di aggiornamento al Def e la legge di bilancio".