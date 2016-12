Padoan: manovra espansiva, fondo di 6 miliardi per ammortizzatori sociali

Con la legge di Stabilità si attiva un "fondo di 6 miliardi nel triennio per il finanziamento degli ammortizzatori sociali". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. La "manovra - ha poi spiegato Padoan - è anche espansiva per avviare un consistente taglio delle tasse e fornire la spinta alla ripresa. I consumi privati hanno in parte risposto alle misure del governo ma c'è ancora incertezza per gli investimenti".

"Ripresa dell'occupazione" - Nella manovra ci sono "misure concrete e ambiziose volte a imprimere una forte accelerazione al processo di riforma strutturale dell'economia, per una nuova e sostenibile ripresa della crescita e dell'occupazione", ha poi spiegato Padoan in audizione in Parlamento.



"Minore Irap 37%, beneficio per grandi imprese" - Il beneficio medio complessivo in termini di minore imposta Irap pagata dalle imprese "è stimato pari al 36,8%. Sotto il profilo della dimensione aziendale, il beneficio si concentra tra le grandi imprese a maggiore intensità di lavoro".



"Pressione fiscale da 43,3% a 43,6% in 2016-17" - Con la legge di Stabilità, la pressione fiscale "mostra una riduzione contenuta nel 2015, passando dal 43,3% del 2014 al 43,2%, e si stabilizza al 43,6% in ciascuno degli anni 2016 e 2017", ha ricordato il ministro dell'Economia.



"Stagnazione anche in secondo semestre 2014" - Ci sarà una "fase di stagnazione anche nel secondo semestre 2014 con una contrazione del Pil dello 0,3%. Ma il quadro - ha annunciato - si fa più confortante con un significativo incremento dell'occupazione a settembre".