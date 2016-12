Padoan: "Manovra equilibrata, più contante non significa più evasione"

"Manovra molto ben equilibrata" - Il ministro ha quindi sottolineato che "la legge di Stabilità è molto ben equilibrata e tiene conto delle risorse e delle esigenze Paese". Il provvedimento, ha spiegato, "concilia due cose apparentemente in contraddizione: sostegno all'economia e risanamento della finanza pubblica".



"Non temo il giudizio della Ue" - "Nella legge di Stabilità - ha proseguito - non ci sono solo 150 milioni, ma ci sono norme che permettono attraverso clausole di investimenti di attivare 11 miliardi di investimenti pubblici, di cui ben 7 miliardi al Sud". Sul giudizio di Bruxelles e sul rapporto con l'Ue, "la manovra non sarà rispedita al mittente. Non c'è nessun timore che si debba avere con l'Europa".



"Taglio delle tasse è pilastro del governo" - "E' assolutamente giusto che le tasse si taglino ed è un pilastro della politica del governo", ha aggiunto. "Oltre le tasse - ha ribadito - ci sono le riforme che aspettavamo da tempo", che oggi "ci permettono di essere il Paese in Europa che ha fatto più riforme strutturali".



Pensioni, "discussione con calma e no slogan" - Poi Padoan, rispondendo alla domanda sull'introduzione della flessibilità pensionistica, ha detto: "La discussione tecnica va fatta con calma e non per dire abbiamo cambiato la Fornero", che sarebbe "questo sì uno slogan".