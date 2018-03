Padoan a Di Maio: "Noi consegniamo un'economia in crescita"

"Di fronte alla pretesa che io avrei avvelenato i pozzi vorrei sottolineare che l'attuale governo sta consegnando al prossimo governo un'economia in crescita e una finanza pubblica in netto miglioramento". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, replicando alle dichiarazioni del candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, sui timori dell'Ue in merito alle difficoltà di formare un esecutivo in Italia.