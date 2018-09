P.Chigi: "Le coperture del decreto Genova ci sono, nessun ritardo"

Palazzo Chigi smentisce la notizia della mancanza di coperture finanziarie per il decreto Genova. Il governo precisa in una nota che non c'è "nessun ritardo per l'avvio delle misure di sostegno contenute nel decreto tanto che dal ministero dell'Economia hanno appena confermato di avere terminato le valutazioni di propria competenza e che il decreto legge sta per essere inviato al Quirinale".