P.a.:via art. 18? Madia dice no e annuncia norma furbetti cartellino

Marianna Madia dice no alla richiesta del presidente dei Giovani di Confindustria, Marco Gay, di togliere l'articolo 18 anche per gli statali. E appoggia la sentenza della Cassazione, in base alla quale quella norma continua a regolare i licenziamenti nella Pubblica amministrazione. Il ministro della Funzione pubblica annuncia invece che "settimana prossima approveremo in via definitiva la norma sui furbetti del cartellino".