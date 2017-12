P.a., venerdì tavolo per rinnovo contratto delle forze dell'ordine

Riparte la trattativa per il rinnovo del contratto delle forze armate, di sicurezza, di difesa e vigili del fuoco. Lo annuncia il governo. Per venerdì 22 sono stati convocati i sindacati ed i Cocer su sicurezza e difesa. Saranno presenti i ministri di P.a., Marianna Madia, Interno, Maro Minniti, Difesa, Roberta Pinotti, Giustizia, Andrea Orlando, e il sottosegretario Angelo Rughetti, che ha la delega. Per i vigili del fuoco l'appuntamento è l'8 gennaio.