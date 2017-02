P.a, riforma Madia: verso intesa su partecipate, furbetti e Asl

Prima il passaggio con le Regioni ed entro venerdì l'approdo in Cdm. E' questa la roadmap per chiudere la "querelle" sui decreti della riforma Madia colpiti dalla sentenza della Consulta, che ha imposto l'intesa con gli enti territoriali. Il ministero della P.a. ha lavorato ai correttivi sulla strada indicata dal Consiglio di Stato per il provvedimento anti-furbetti del cartellino, il taglia-partecipate e il decreto di riordino dei dirigenti Asl.