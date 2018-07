P.a., ministro Bongiorno: "Premi per dipendenti che lavorano bene"

Dopo l'incontro con i sindacati, il ministro della P.a., Giulia Bongiorno, ha giudicato necessario "premiare chi lavora bene". Da stabilire ancora la modalità dei bonus. Bongiorno ha confermato anche la volontà di ricorrere a controlli biometrici per chi non adempie al proprio lavoro, contro i furbetti del cartellino. Il ministro ha assicurato ai rappresentanti di categoria l'intenzione di rinnovare i contratti per il triennio.