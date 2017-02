P.a., in arrivo oltre 2mila assunzioni presso il ministero

Il ministero della Pubblica amministrazione sta per sbloccare 1.300 assunzioni, mentre altre 800 sono in rampa di lancio, per un pacchetto di oltre 2mila nuovi posti di lavoro. E' quanto, stando a fonti vicino al dossier, prevede un decreto già firmato dal ministro della P.a. Marianna Madia e in attesa della firma del ministro dell'Economia.