P.a., bozza decreto: dirigenti licenziabili se mancano obiettivi

I dirigenti pubblici privi di incarico potranno restare in standby nel loro ruolo solo per un anno, poi scatterà il taglio dello stipendio o la decadenza, cioè la possibilità di essere licenziati. E' quanto si legge in una delle ultime bozze del decreto che passerà al vaglio del Consiglio dei ministri. I dirigenti a cui è stato revocato l'incarico per obiettivi non raggiunti hanno infatti un anno di tempo per cercare un nuovo incarico, poi sono fuori.