P.a., Bongiorno: "Correzioni legge per valorizzare merito dirigenti"

Cambiamenti in arrivo per correggere "la disciplina legislativa sulla valorizzazione del merito" riguardo il contratto dei dirigenti pubblici. Lo annuncia il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno, che dice di essere al lavoro sulla normativa "anche attraverso un efficace sistema di valutazione delle performance". In merito stanno trattando l'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza delle Pubbliche amministrazioni, e i sindacati.