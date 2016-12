14 dicembre 2016 19:26 Osvaldo Napoli "arrestato" dal movimento dei Forconi | Lʼex deputato a Tgcom24: "Delinquenti seriali" Gli attivisti hanno preso di mira lʼex parlamentare di Forza Italia aggredendolo fuori da Montecitorio. "Era unʼaggressione premeditata", dice a Tgcom24

Un gruppo di persone appartenenti al cosiddetto movimento dei "Forconi" ha aggredito Osvaldo Napoli, consigliere comunale di Torino ed ex deputato di Forza Italia, mentre stava raggiungendo l’ingresso riservato ai gruppi parlamentari della Camera. “Arrestiamo i politici, basta, dignità”, così ha gridato uno dei manifestanti. L'accaduto è stato ripreso in video e poi diffuso sul web. Intervenendo a Tgcom24, l'ex parlamentare ha spiegato: "Era un'azione premeditata non contro me ma contro la politica, da parte di un gruppo di delinquenti seriali".

ll movimento si era dato appuntamento in piazza Montecitorio, attraverso Facebook, per protestare contro il governo e con l’intento di "arrestare" un politico. E' stata, dunque, soltanto una coincidenza che prendessero di mira Osvaldo Napoli che, come si suol dire, si è trovato al posto sbagliato nel momento non opportuno. L'ex parlamentare è riuscito a "liberarsi" grazie all'aiuto dei carabinieri mentre alcuni degli attivisti sono stati portati in Commissariato per l'identificazione.



La Questura aumenta la vigilanza - "A seguito dell'increscioso episodio, la Questura ha ulteriormente rafforzato le misure di vigilanza, ordine e sicurezza", si legge in un comunicato diffuso dalla Questura di Roma. "Le forze dell'ordine procederanno con assoluto rigore nel perseguire a termini di legge ogni forma di intolleranza o illegalità che si dovesse verificare".

Osvaldo Napoli a Tgcom24"Era un'aggressione premeditata, organizzata da un gruppo di delinquenti seriali", ha detto Osvaldo Napoli intervenendo telefonicamente a Tgcom24. "C'era la ricerca costante dello scontro fisico - ha aggiunto. - Non era gente comune e mi sono trovato al posto sbagliato al momento sbagliato". "All'inizio credevo a uno scherzo - ha ricordato, - poi in due hanno iniziato a strattonarmi, ma sarebbe successo a qualunque politico. E' una questione delicata e la politica non deve restare indifferente".