Ostia al voto, crolla l'affluenza | Primi dati: testa a testa M5s-Centrodestra

Si sono chiuse alle 23 le urne nel X municipio di Roma, quello di Ostia, dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose. In corsa per la carica di minisindaco del vasto quartiere del litorale romano nove candidati. I primi dati sui seggi scrutinati diffusi dai comitati indicano un testa a testa tra la candidata M5s, Giuliana Di Pillo, già delegata al litorale del sindaco Virginia Raggi, e Monica Picca del centrodestra.

Stando ai dati di 37 sezioni su 183 complessive del X Municipio, la candidata del M5s Giuliana Di Pillo è al 30,46%, Monica Picca del centrodestra al 27,12%, Athos De Luca (Pd) al 14,48%. Seguono Luca Marsella di Casapound al 9,6% e don Franco De Donno all'7,13%. Il giornalista Andrea Bozzi sarebbe al 5,22%, 3,68% per Bellomo. Fiori all'1,40% e Lombardi allo 0,92%.



L'affluenza al voto è stata del 36,15%, con un crollo di quasi 20 punti sul 2016. Lo conferma il sito di Roma Capitale. Sul totale dei 185.661 aventi diritto nelle 183 sezioni allestite hanno votato in 67.125. Alle elezioni comunali del 2016, quando il municipio era commissariato per mafia, nel territorio municipale l'affluenza era stata del 56,11%. L'eventuale turno di ballottaggio è fissato per domenica 19 novembre.