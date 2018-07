Osakue, Salvini condanna l'aggressione: "Spero di incontrarla"

Matteo Salvini condanna l'aggressione a Daisy Osakue, l'atleta azzurra colpita da un lancio di uova a Torino, e dice: "Spero di incontrarla e vederla presto gareggiare". Nega che ci sia un'emergenza razzismo in Italia ("solo sciocchezze") e assicura: "Ogni aggressione va punita, sarò sempre a fianco di chi subisce violenza. Di certo l'immigrazione di massa permessa dalla sinistra non ha aiutato, per questo sto lavorando per fermare scafisti e clandestini".