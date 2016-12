Orlando: Raggi deve andare avanti, ma per ora prevale preoccupazione

Per Andrea Orlando "se i prossimi cinque anni saranno come i primi due mesi c'è da avere paura per Roma e quindi per l'Italia". "Prima di tutto - ha sottolineato il ministro della Giustizia - deve prevalere la preoccupazione che Roma non si trovi nuovamente senza un governo. La Raggi vada avanti, faccia quello per cui si è impegnata. I giudizi politici sono sempre leciti ma certo è inevitabile esprimere una forte preoccupazione".