Orlando: presto ddl anticorruzione

"Penso ci siano tutte le condizioni per un via libera al ddl anticorruzione prima delle regionali". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando al termine del vertice di maggioranza al ministero, annunciando che "Area popolare ha ritirato gli emendamenti per ripresentarli in aula". "Non c'è volontà di rottura", ha aggiunto Renato Schifani, presidente dei senatori di Ap.