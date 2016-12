Orlando: "Penso che Renzi sia ancora fondamentale per il Pd"

"Renzi penso sia ancora oggi fondamentale per il Pd, lo ha portato a risultati importanti". E' l'opinione del ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando. "Renzi ha diritto di provare a dare una svolta - afferma -, ma la svolta ci deve essere. Credo ci sia un problema di reinterpretare il nostro ruolo. Non ci possiamo rassegnare al fatto che in alcuni settori di società il No sia stato così debordante".