Orlando: "Maggioranza non cambia"

"La fiducia serve a realizzare alcuni punti di governo. Il fatto che una parte del Parlamento dia l'ok per un obiettivo non ha altre implicazioni politiche e non certifica l'appoggio al governo". Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando respinge le accuse di Forza Italia, secondo cui i voti dei verdiniani significherebbero un nuovo assetto della maggioranza. E il presidente dei senatori Pd Luigi Zanda: "Renzi non deve salire al Colle".