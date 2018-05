Orlando in direzione: "Vita Pd a rischio, ultima chiamata per unità"

"E' l'ultima chiamata per una vera unità, altrimenti con il doppio timone rischiamo di imbarcare moltissima acqua". Lo dice Andrea Orlando in direzione Pd. "Se siamo convinti che il mandato a Maurizio Martina è pieno alziamo la mano, se no discutiamo un giorno in più ma decidiamo un assetto per affrontare quella che è la sfida della vita del Pd. Siamo senza una linea politica. E' un fatto che se anche ci mettiamo tutti d'accordo non cancelliamo", aggiunge.