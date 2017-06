Orlando a Renzi: "Pd ha perso, altro che macchia di leopardo"

"Il Pd ha perso le amministrative, non si può parlare di risultato a macchia di leopardo" come fatto da Renzi. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, non condivide la lettura data dal segretario del partito dopo i ballottaggi. Bisogna "prendere atto di un isolamento politico e sociale del Pd, non c'è solo un elettorato perduto, ma - ha sottolineato - un elettorato che spesso va a votare contro e si somma con chiunque pur di far perdere il Pd".