Orlando: a Casavatore voto scambio

"Una vicenda come quella di Casavatore chiama in causa direttamente l'esigenza di uno scioglimento del Comune". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, parlando dell'inchiesta sul voto di scambio, in occasione delle comunali 2015, del paese alle porte di Napoli. Per Orlando il caso "conferma che c'è un problema gigantesco di capacità delle forze politiche di rendersi impermeabili alle infiltrazioni criminali".