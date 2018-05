Orfini: "Resto contrario a un'ipotesi di governo Pd-M5s"

"Sulla proposta di un accordo per un governo politico Pd-M5s la mia personale posizione resta la stessa di sempre: sono contrario". A chiarirlo, con un post su Facebook, è il presidente del Partito Democratico, Matteo Orfini, spiegando che "Di Maio in questo momento ci sta chiedendo pubblicamente di fare un accordo sulla base di un confronto programmatico. Ma un'eventuale apertura dovrà essere discussa in direzione".