Orfini: primarie Napoli vanno bene

Sul caso delle primarie di Napoli interviene, a nome del Pd, Matteo Orfini, che cerca così di stoppare un possibile ricorso di Bassolino. "E' giusto prendere provvedimenti per i singoli casi - afferma -, ma non mi sembra che questo possa inficiare l'esito delle votazioni, che non sono in discussione". "Siamo in campagna elettorale - aggiunge - e stiamo provando a dare risposte ai cittadini. Se anticipassimo il Congresso ci prenderebbero per pazzi".