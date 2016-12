Orfini: niente primarie Pd per VerdiniLa replica: "Mai stati interessati"

"Ala non partecipa alle primarie del Pd" - "Leggo su un quotidiano dei virgolettati nei quali non mi riconosco né ritengo di avere pronunciato. Il mio ragionamento, parlando con dei colleghi in Transatlantico, è stato diverso: stimo l'onorevole Giachetti, anche per comuni passioni, e lo riterrei un ottimo candidato della città in cui vivo, per cui, se fossi un elettore del Pd, domenica avrei votato per lui. Ma né io, né i miei amici siamo iscritti al Pd e non abbiamo pertanto alcuna intenzione di partecipare a questa battaglia". Lo ha affermato in una dichiarazione il parlamentare di Ala Ignazio Abrignani, dopo i rumors in cui si riferivano delll'intenzione di Verdini di sostenere alle primarie Pd i candidati renziani.



"Né tantomeno l'amico Denis Verdini ci ha mai dato indicazioni di voto per le primarie né per alcun candidato del Pd. L'unica cosa che ritengo di fare è un in bocca al lupo a tutti i candidati per domenica", ha poi aggiunto Abrignani.



D'Alessandro (Ala): non siamo coinvolti - "Spiace assistere ad un dibattito su una non notizia. Abrignani ha già smentito dei virgolettati attribuiti a lui e a Verdini. La notizia di un fantomatico coinvolgimento di Ala nelle primarie del Pd è totalmente falsa e non è mai stata neanche lontanamente presa in considerazione. Né affrontata in qualsivoglia contesto. Respingiamo pertanto qualsiasi tentativo strumentale di coinvolgerci in giochi interni al Partito democratico". Lo ha dichiarato, a nome del gruppo verdiniano, Luca D'Alessandro.