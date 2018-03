Orfini: "Governo con M5s sarebbe la fine del Pd"

"Io sono dell'idea che quando si perde si sta all'opposizione, poi useremo il peso che abbiamo in Parlamento per far passare i singoli provvedimenti. Ma l'accordo con i Cinquestelle non esiste in natura". Lo ha affermato il presidente del Pd, Matteo Orfini, alla vigilia della direzione . "Io penso che qualora dovessimo decidere di sostenere un governo guidato dal M5s, sarebbe la fine del Partito democratico", ha aggiunto, concludendo: "Considero il tentativo che vedo da più parti di obbligare il Pd a fare la scelta di appoggiare un un governo M5S una sorta di stalking".

"Non si può ricostruire il Pd senza contributo di Renzi" "La distinzione tra renzismo e antirenzismo non ha molto senso, non ce la possiamo cavare dando tutte le responsabilità a lui. Abbiamo bisogno di riflettere sugli errori ma anche rivendicare con orgoglio quanto di buono abbiamo fatto". Lo ha detto il presidente del Pd Matteo Orfini a "1/2 ora in più". "Non penso che il Pd possa ricostruirsi prescindendo dal contributo anche di Matteo Renzi ", sottolinea

"No a primarie subito, intesa larga per segretario""Renzi spiegherà le ragioni delle sue dimissioni in assemblea. E lì dobbiamo trovare quello che ci aiuti a riflettere meglio: personalmente non penso che convocare le primarie tra tre mesi non sarebbe la soluzione migliore perché torneremmo a discutere di nomi e non delle ragioni della sconfitta". Così Orfini a "1/2 ora in più". Si dovrebbe eleggere un segretario "ovviamente con un accordo il più largo possibile e possibilmente unitario, come avvenne per Franceschini e Epifani dopo Veltroni e Bersani. E poi ci porterà a un congresso vero con le primarie", ha aggiunto. Se la segreteria attuale decadrà come il segretario Renzi, "lo decideranno i nostri iscritti in direzione", ha spiegato.