Orfini: "Cambiare nome al Pd non serve, sciogliamo il partito e rifondiamolo"

"Il Pd com'è oggi non funziona. Mi rivolgo a tutti: basta questa distinzione con la società civile e insieme decidiamo la linea politica e la leadership", ha detto ancora Orfini, intervenendo a #IngressoLibero, la festa di Left Wing che si sta svolgendo alla Città dell'altra economia di Roma. Orfini ha poi lanciato una stilettata contro Nicola Zingaretti, cadidato alla segreteria Dem: "Le parole di Zingaretti sui notabili del Pd sono apprezzabili. Però nella sua regione ha candidato Bruno Astorre, che come campione anti notabilato non mi sembra credibilissimo".



Le parole di Zingaretti: spazziamo via correnti e comportamenti da notabili - "Per me una nuova generazione deve essere protagonista della politica anche per spazzare via tutto il retaggio di un correntismo esasperato, di tanto notabilato che c'è e che in parte è stato il problema del Pd". Questo aveva scritto Nicola Zingaretti parlando del rinnovo del partito. "Cambiare - ha spiegato il governatore del Lazio - significa una nuova agenda sociale, una nuova agenda politica ma anche la costruzione di una nuova rete che unisca e cambi quello che siamo in Italia e nel Paese. Per questo è molto importante il congresso del Pd: non tanto solo per decidere chi farà il segretario ma per aprire un grande processo di rigenerazione di quello che è il centrosinistra, che tutto deve cambiare".



Zingaretti: "Ora meno 'Truman Show' e più società" - "Il lavoro di riaggregazione di un popolo è già ricominciato fuori dall'enclave del Truman Show. Io dico al mio partito: meno Truman Show e più società". Questa la posizione del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria Pd, espressa al festival Visionaria a Roma. "Meno finte - ha aggiunto - di chi rappresenta il giornalaio e l'operaio e poi siamo sempre noi... Ributtiamoci piuttosto con umiltà nella pancia dell'Italia per indicare una strada. Ricostruire un pensiero democratico che unisce due obiettivi strategici: crescita ed equità. Sembra facile, ma è la missione per recuperare i delusi. Io avverto che abbiamo beccato il canale giusto per riaccendere una curiosità e una voglia di combattere".