Opera Roma, Franceschini: cambiare

13:13 - "Sono qui per cambiare le cose. Il caso è l'Opera di Roma. Qui si va verso l'autonomia delle fondazioni come è accaduto per La Scala e Santa Cecilia che hanno dimostrato che si può diventare un'eccellenza". Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini. "Da anni lo Stato investe tantissimo sulla lirica. Non si può continuare un impegno così importante senza che ci sia dall'altra parte uno sforzo per modernizzare il settore", ha spiegato.