Omicidio stradale,Renzi soddisfatto

"Per Lorenzo, per Gabriele, per le vittime della strada. Per le loro famiglie. L'omicidio stradale è legge. #Finalmente". Lo scrive il presidente del Consiglio Matteo Renzi su Twitter commentando il via libera definitivo del Senato al ddl. "La patente non è licenza di uccidere. Lo dovevo ad un amico. Lo dovevamo a tutte le vittime", commenta il ministro dell'Interno Angelino Alfano.