Omicidio stradale, il Senato dà l'ok alla fiducia: ora il testo alla Camera

Il testo è in discussione da oltre un anno e mezzo in Parlamento ed è alla terza lettura. Una delle novità riguarda l'obbligo di arresto in flagranza per i pirati della strada solo per i casi più gravi: ad esempio il guidatore che uccide una persona mentre è in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe, rischierà da 8 a 12 anni di carcere. con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l'effetto di stupefacenti.



Asaps: "Ora Camera approvi velocemente" - "Le modifiche al testo approvato il 28 ottobre scorso alla Camera sono state modeste ma tecnicamente giustificabili. Ora però auspichiamo una calendarizzazione della discussione della legge per la seconda volta ancora alla Camera in tempi brevi, brevissimi. Non si faccia passare l'idea di un atteggiamento dilatorio del Parlamento". Lo sostiene l'Asaps, associazione degli amici e sostenitori della polizia stradale, in una nota firmata insieme alle associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni.