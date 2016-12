Olimpiadi a Roma, Campidoglio: no streaming, conferenza stampa Raggi

Dopo la richiesta di diretta streaming avanzata dal presidente del Coni Giovanni Malagò su Roma 2024, una fonte qualificata del Campidoglio annuncia per le 15.30 una conferenza stampa di Virginia Raggi. Il sindaco "parlerà ai cittadini e a alla stampa" in merito. Rincresce, continua la fonte, "che un confronto privato in Comune voglia essere utilizzato per alimentare confusione nell'opinione pubblica proprio a ridosso dell'incontro con la stampa".